Liverpool : le retour manqué d’Hugo Ekitike face au PSG

Ce quart de finale aller entre le PSG et Liverpool était attendu comme l’un des chocs de la saison en Ligue des Champions. D’un côté, le tenant du titre, champion d’Europe, en confiance après avoir étrillé Chelsea 8-2 sur l’ensemble de leurs huitièmes de finale. De l’autre, les Reds d’Arne Slot, champions d’Angleterre en titre mais dans une saison collectivement très décevante, quinze défaites au compteur, une élimination en FA Cup la semaine dernière à Manchester City (4-0), et Mohamed Salah laissé sur le banc par son propre entraîneur, signe d’un divorce acté avant la fin de saison. Liverpool se présentait donc dans la capitale dans un état de fragilité évident, malgré le potentiel de son effectif. Le résultat n’a fait que confirmer le rapport de force : 2-0, victoire nette du PSG, avec même des regrets côté parisien tant les occasions manquées auraient pu alourdir l’addition.

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Sur le terrain, Liverpool a proposé le strict minimum. Un bloc bas, un pressing timide qui a permis l’ouverture du score de Doué, puis une attente passive qui n’a jamais inquiété le PSG. Les Reds n’ont cadré aucun tir de toute la rencontre. Et le premier tir a été une frappe d’Ekitike enroulée au-dessus du but de Safonov à la 48e. Le PSG aurait pu en mettre quatre ou cinq ce mercredi soir sans voir Liverpool réagir et inquiéter vraiment Safonov qui a passé une soirée tranquille. Et sa principale menace du soir, Hugo Ekitike a été bien trop transparent.

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Pas aidé et pas inspiré

Pour Ekitike, ce retour au Parc avait quelque chose de symbolique. L’attaquant tricolore avait quitté Paris sans jamais vraiment avoir eu sa chance sous Luis Enrique, avant de s’imposer comme l’un des éléments importants d’un Liverpool en reconstruction. Cette saison, il compile 17 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues, un bilan honnête, et 3 buts en Ligue des Champions. Il était attendu au tournant pour ce match surtout qu’il était dans une dynamique impressionnante avec aussi des performances abouties avec l’équipe de France. Mais Ekitike a été trop discret, trop isolé, trop souvent pris dans l’œuf par Marquinhos et Pacho avant même de pouvoir se retourner. Sa frappe à la 48e, première tentative de son équipe, résume à elle seule la soirée de Liverpool. Il a été remplacé à la 78e par Isak, qui effectuait son retour après sa grave blessure de décembre.

Mais la vérité, c’est qu’Ekitike n’a pas été aidé ni par la composition de Slot ni par ses coéquipiers présents sur la pelouse. Wirtz a été inexistant, Szoboszlai aussi, les milieux incapables de lui servir le moindre bon ballon. Seul en pointe face à l’une des défenses les plus imperméables d’Europe, il n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et si on pensait que Salah allait venir l’épauler, l’Egyptien n’a finalement pas eu sa chance dans le match et Ekitike a dû tout seul essayer de bonifier des ballons. Peut-être trop seul par moment où on l’a senti un peu superflu avec le cuir tentant des gestes impossibles. Il faudra montrer mieux au match retour à Anfield pour faire oublier cette performance manquée. Devant son public, qui l’a déjà adopté, il aura à cœur de faire regretter un peu le PSG de s’en être séparé aussi vite…