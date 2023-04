Serie A : Milan accroché à Bologne

Osso buco terminé, la 30e journée de Serie A se poursuivait, ce samedi à 15 heures, avec une affiche entre l’AC Milan et Bologne. Au Renato Dall’Ara, les hommes de Thiago Motta, huitièmes au championnat, accueillaient les Rossoneri de Stefano Pioli. Au pied du podium avant le coup d’envoi, les Milanais pouvaient dépasser l’AS Roma en cas de victoire mais les coéquipiers de Divock Origi débutaient de la pire des manières. Sur un service de Stefan Posch, l’expérimenté Nicola Sansone devançait Pierre Kalulu et ouvrait le score après 30 secondes de jeu (1-0, 1er).

La suite après cette publicité

Surpris d’entrée de jeu, les visiteurs prenaient malgré tout l’ascendant au fil des minutes et étaient logiquement récompensés. Profitant d’une mauvaise relance de Jerdy Schouten, Tommaso Pobega armait une lourde frappe du gauche et laissait Lukasz Skorupski impuissant (1-1, 40e). Au retour des vestiaires, les deux formations se neutralisaient dans une rencontre qui perdait largement en intensité sous le soleil d’Émilie-Romagne. Malgré les entrées en jeu de Rafael Leão et Brahim Diaz, l’AC Milan ne trouvait pas la faille et concédait le nul (1-1). Avec ce résultat, les Milanais restent bloqués à la 4e place. Bologne est toujours 8e.

À lire

Thiago Motta ne pense qu’à Bologne

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 4 Milan 53 30 15 8 7 49 37 12 8 Bologne 44 30 12 8 10 39 37 2

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de Bologne

Le XI de Milan