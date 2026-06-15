CdM 2026, Espagne : Rodri refuse de critiquer le style du Cap-Vert

L’Espagne a manqué son entrée en lice dans la Coupe du Monde 2026 en concédant un surprenant match nul face au Cap-Vert (0-0), lundi à Atlanta. Malgré une domination écrasante et de nombreuses occasions franches, la Roja s’est heurtée à une défense cap-verdienne parfaitement organisée et à un Vozinha impérial dans les buts. Ce résultat constitue une première désillusion pour les champions d’Europe, attendus parmi les grands favoris du tournoi.

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Au coup de sifflet final, Rodri a reconnu le manque d’efficacité de son équipe tout en soulignant la solidité du bloc adverse. « Ce n’était pas notre jour. Difficile de se plaindre. On savait que ce serait un match qui demanderait de la patience ; ils ont joué la sécurité. On s’est créé des occasions, mais on n’a pas su les concrétiser. Le point positif, c’est qu’ils n’ont quasiment rien créé contre nous. Il faut qu’on améliore notre finition. Cela dépend de l’inspiration du joueur, de notre précision. Savoir que nous devons les mettre hors de jeu. C’est leur style de jeu. Ils ne passeront pas le milieu de terrain. Il s’agit d’améliorer notre finition. »