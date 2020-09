L'Inter n'avait pas les moyens de recruter Lionel Messi selon Zanetti

Lionel Messi (33 ans) est finalement resté au Barça, malgré ses envies de départ. L'Argentin a lui-même pris la parole pour affirmer qu'il serait toujours au club cette saison, peut-être la dernière puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2021 et ses relations avec la direction sont toujours exécrables. Les états d'âme de la star ont tout de même mis en alerte les plus gros clubs d'Europe comme Manchester City et le PSG. L'Inter aussi a étudié la possibilité de faire venir la Pulga mais selon Javier Zanetti, cette piste a rapidement été écartée car les Nerazzurri n'avaient pas les moyens, surtout par les temps qui courent, de financer une telle opération.

«On ne pouvait pas l'avoir. On a longuement parlé des effets négatifs de la pandémie et de ce mercato où il faut d'abord vendre pour acheter afin de respecter le fair-play financier. C'est très important. Notre stratégie est basée sur cela, comme pour de nombreux autres clubs. Messi peut bien jouer n'importe où. C'est un phénomène. Barcelone est sa maison. C'est une chose juste qu'il reste, pour tout ce qu'il signifie pour cette équipe et vice versa. En restant, il aura les mêmes responsabilités et la même pression» a expliqué le vice-président du club italien au média argentin Tyc Sports.