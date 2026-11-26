Ce n’est pas une soirée européenne qui restera dans les annales du côté de Paris… Mercredi soir, à l’occasion de la cinquième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique ont dû se contenter d’un match nul 2-2 face à l’AS Roma. Rien de bien grave, puisque les Parisiens restent bien installés à la deuxième position de cette édition, seulement devancés par le Real Madrid, seule équipe qui a réussi le 5/5. Même si, cette prestation va apporter de l’eau au moulin aux observateurs et aux supporters qui réclament au moins un renfort hivernal du côté de la capitale cet hiver.

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Malheureusement, les faits majeurs de ce match se sont peut-être même plus produits dans les tribunes que sur la pelouse du Parc des Princes. Effectivement, dans les minutes qui ont suivi le coup de sifflet final, RMC Sport a dévoilé que des cris de singes et des saluts nazis ont été entendus et vus dans le parcage visiteur, occupé par les supporters de l’AS Roma. Des images ont même été publiées sur les réseaux sociaux.

Le PSG ne laissera pas passer ça

Le média a aussi indiqué que le club de la capitale française prend cette affaire très au sérieux, que l’UEFA a déjà été mise au courant et que les Parisiens attendent des sanctions exemplaires pour les Romains impliqués. Autant dire que dans les prochaines heures, ça devrait bouger en coulisses, tant du côté du club francilien que de l’instance qui régit le football européen. RMC Sport vient aussi de dévoiler un témoignage d’un supporter - Julien (nom d’emprunt) - présent au stade contre la Roma.

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« On a des supporters italiens qui sont totalement racistes, avec des imitations de singe, des gestes qui montraient leur doudoune noire et derrière leur peau. Ils faisaient ça à répétition. Ils faisaient également des signes de couteau sous la gorge. Il faut que cela cesse, il faut qu’il y ait des sanctions. On est allé voir les stadiers et ils ont dit qu’ils ne pouvaient rien faire. C’est très souvent le cas avec les supporters italiens et ça n’a pas sa place dans un stade de foot », a ainsi indiqué le supporter parisien au média. Une fois encore, notre si beau sport a été sali par le comportement lamentable de certains de ses fans…