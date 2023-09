PSG : Achraf Hakimi est totalement fan de Luis Enrique

La suite après cette publicité

De retour au premier plan et pièce centrale du dispositif de Luis Enrique, Achraf Hakimi réalise un début de saison plus que prometteur sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Indispensable sur le terrain, le latéral marocain semble, par ailleurs, s’épanouir en dehors comme indique Le Parisien. Loin des affaires extrasportives plongeant le cadre des Lions de l’Atlas dans le feu des polémiques, l’intéressé se dit aujourd’hui ravi et heureux de sa situation.

Dans cette optique, le quotidien français précise qu’Hakimi confie régulièrement son bonheur d’effectuer sous les ordres de Luis Enrique. De plus en plus impactant dans le vestiaire, le numéro 2 des champions de France en titre est, par ailleurs, comblé par son rôle au sein de l’effectif. En ce qui concerne la plainte pour viol, il continue, par ailleurs, de rejeter les accusations et d’affirmer son innocence, affichant son calme et sa confiance alors qu’une enquête judiciaire est toujours en cours. En définitive, Achraf Hakimi vit actuellement un rêve éveillé dans la capitale française. Pour le plus grand bonheur des supporters et de l’ancien sélectionneur de la Roja…