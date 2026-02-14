Real Madrid - Real Sociedad : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Le Real Madrid reçoit la Real Sociedad ce samedi à 21h pour le compte de la 24e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Actuellement deuxièmes à un point du FC Barcelone, les hommes d’Alvaro Arbeloa voudront enchaîner une huitième victoire consécutive en championnat pour prendre la tête et mettre la pression sur leur meilleur ennemi.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-4-2 avec une attaque composée de Vinicius et Gonzalo Garcia. Arda Güler est aligné dans l’entrejeu avec Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Federico Valverde tandis que Trent Alexander-Arnold retrouve son poste de latéral droit. Kylian Mbappé est sur le banc. Du côté de la Real Sociedad, Oyarzabal est en pointe.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Güler, Valverde, Tchouaméni, Camavinga - Garcia, Vinicius.

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Martin, Zubeldia, Aihen - Gorrotxategi, Herrera - Marin, Soler, Wesley - Oyarzabal.