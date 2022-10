Liga : le Celta Vigo évite le drame contre Getafe

La Liga ferme les portes de sa 11ème journée ce lundi soir avec un petit match entre le Celta Vigo et Getafe, au stade Municipal de Balaidos. Alors qu'ils n'avaient pas encore réussi à tirer au but, les Azulones sont parvenus à ouvrir le score, peu avant la pause, grâce à un superbe coup franc d'Enes Ünal, tout droit dans la lucarne d'Agustín Marchesín (43e). Un tir cadré, un but : la définition du réalisme létal. Néanmoins, à l'approche du coup de sifflet final, les Celestes ont enfin réussi à tromper David Soria, auteur de cinq parades dans la rencontre, dans le sillage de Joseph Aidoo (89e). Une libération pour les supporters présents dans l'enceinte, puisque le bloc défensif des Madrilènes, composé de cinq défenseurs, est resté pendant très longtemps compact et solide pour maintenir son avance au score malgré les 17 frappes tentées par les joueurs de Eduardo Coudet.

La suite après cette publicité

Au classement, les hommes de Quique Flores restent aux portes de la zone rouge, à la 17ème position. Le Celta remonte à la 13ème place avec ce match nul. Le weekend prochain, Vigo ira à Almeria, alors que Getafe se déplacera à Elche dans le cadre de la 12ème journée du championnat espagnol.