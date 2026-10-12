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Ligue des Champions

Barça : le groupe sans Raphinha contre Galatasaray

Par Aurélien Macedo
1 min.
Raphinha avec le FC Barcelone @Maxppp
Galatasaray Barcelone

Après une épatante victoire 5-1 contre le Feyenoord pour lancer sa campagne de Ligue des Champions, le FC Barcelone entend enchaîner. Le club catalan qui affronte Galatasaray ce mardi se présentera sans sa star Raphinha. L’attaquant brésilien est forfait comme l’avait déjà annoncé son coach Hans-Dieter Flick, il y a quelques jours.

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Pour défier le club turc, les Blaugranas se présenteront également sans Frenkie de Jong, Andreas Christensen et Roony Bardghji. Sinon c’est du classique même si on peut noter les présences des jeunes Hamza Abdelkarim (18 ans) et Brian Farinas (20 ans).

Pub. le - MAJ le
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