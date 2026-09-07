Le Mans annonce une nouvelle recrue brésilienne

Promu en Ligue 1 cette saison, Le Mans FC a de nouveaux actionnaires prestigieux comme le tennisman Novak Djokovic ou le Merengue Thibaut Courtois, mais la formation sarthoise n’a pas fait de folie pour se renforcer. Le club a en effet réussi à attirer neuf renforts (Habib Diallo, Louis Mafuta, Djibril Sidibé, Yasser Larouci, Billal Brahimi, Raul Torrente, Rayan Bamba, Daouda Traoré en Enzo Vagner) pour un total de 1 M€ dépensé. Ce soir, l’actuel 14e de L1 vient d’annoncer sa dixième recrue. Il s’agit du Brésilien João Almeida (20 ans) qui évolue à Coritiba, l’un des clubs appartenant à Outfield, le fonds d’investissement possédant les deux équipes.

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« Après Enzo Vagner, Le Mans FC accueille un deuxième joueur en provenance de Coritiba. À 20 ans, João Almeida rejoint les Sang et Or en prêt pour poursuivre et finaliser sa formation en France. Le jeune Brésilien évolue au poste de piston gauche. Formé à Coritiba, il découvrira à l’occasion de cette expérience son premier championnat en dehors du Brésil. João Almeida rejoint Le Mans avec l’ambition de poursuivre sa progression et de franchir une nouvelle étape dans son parcours », peut-on lire dans le communiqué publié par le club sarthois. A noter que Almeida n’entre pas dans le cadre du joker, mais qu’il arrive pour terminer sa formation chez avec les jeunes Manceaux.