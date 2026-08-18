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Toulouse : le transfert de Dayann Methalie à Sunderland suspendu

Par Kevin Massampu
1 min.
Dayann Methalie prend le dessus face à l'OL @Maxppp

Le transfert de Dayann Méthalie à Sunderland a pris une tournure inquiétante. Alors que le latéral gauche devait rejoindre la Premier League, un problème a été détecté lors de sa visite médicale avec le club anglais. Nous sommes en mesure de vous confirmer que Méthalie a regagné la France et va passer des examens complémentaires à Toulouse afin d’en savoir davantage sur la nature de ce problème. 

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Des tests médicaux supplémentaires sont nécessaires avant de déterminer si le transfert avec Sunderland, aux alentours de 30 millions d’euros, peut encore se réaliser. Une situation forcément préoccupante pour les Violets, qui pourraient voir un transfert particulièrement important leur échapper.

Pub. le - MAJ le
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