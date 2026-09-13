Le Barça surveille de près une nouvelle pépite

Le FC Barcelone garde un œil attentif sur Justin Ejodamen, l’un des grands espoirs du Borussia Dortmund. Selon Sport, le club catalan dispose déjà de premiers rapports sur le milieu de terrain de seulement 15 ans et a demandé à ses recruteurs de suivre précisément son évolution, aussi bien avec les équipes de jeunes du BVB qu’avec la sélection italienne U16. Né de parents nigérians et également éligible avec l’Allemagne, Ejodamen se distingue par un profil très complet : grosse activité au milieu, qualités techniques, maîtrise du ballon et capacité à se projeter et à marquer. Certaines de ses actions sont déjà devenues virales, notamment un but inscrit depuis le milieu de terrain.

La suite après cette publicité

Le Barça n’est cependant pas seul sur le dossier puisque la Juventus et l’AC Milan surveilleraient également le jeune talent. Aucune opération immédiate n’est possible puisque le règlement impose d’attendre qu’un joueur communautaire atteigne au minimum ses 16 ans pour envisager ce type de transfert international. Barcelone souhaite donc avant tout observer sa progression avant de décider d’aller plus loin. Un intérêt qui inverse les habitudes récentes entre les deux clubs, Dortmund ayant régulièrement suivi de jeunes talents issus de la formation catalane. Les relations entre les deux directions restent par ailleurs bonnes, quelques mois après le transfert de Karim Adeyemi au Barça.