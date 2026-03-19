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UEFA Europa League

Lille : la réaction à chaud d’Olivier Giroud

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Olivier Giroud @Maxppp
Aston Villa 2-0 Lille

Il n’y a plus de clubs français engagés en Ligue Europa. Après la défaite de l’Olympique Lyonnais à domicile face au Celta de Vigo (0-2), Lille n’a pas réussi l’exploit de sortir Aston Villa. Après avoir perdu le match aller, les Dogues se sont encore une fois inclinés (0-2). Une défaite frustrante pour Olivier Giroud.

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« J’aurais aimé qu’on marque sur un de nos temps forts. Ça me fait chier de prendre un but comme ça, sur un dégagement du gardien. J’ai essayé de le gêner, mais si je fais plus, je prends jaune. On a tout donné. J’aurais aimé qu’on marque ce but pour les faire douter. C’est frustrant, on peut être fiers de nous. Malgré la défaite, on les a bougés, on a joué notre jeu. On voulait vraiment passer. Dans le contenu, force est de constater qu’il y a beaucoup de bonnes choses. On a un gros match dimanche (contre l’OM). Je suis déçu, mais je suis fier des mecs ce soir », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
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