CdM 2026 : aucun joueur de l’OM convoqué avec la France pour la première fois depuis 40 ans

Ce jeudi soir, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet Et dans cette liste, on constate une petite anomalie. En effet, c’est la première liste de l’équipe de France depuis 1986 qui ne comporte aucun joueur de l’Olympique de Marseille. Seul joueur marseillais éligible avec les Bleus, Benjamin Pavard a logiquement payé sa mauvaise saison.

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En 2022, Mattéo Guendouzi avait été convoqué à l’instar de Steve Mandanda, Adil Rami et Florian Thauvin sacrés champions du monde en 2018. En 2014, il y avait Mathieu Valbuena qui avait été présent en 2010 avec Steve Mandanda. En 2006, Fabien Barthez et Franck Ribéry avaient disputé la compétition comme Frank Leboeuf en 2002. Enfin, lors du sacre de 1998, Laurent Blanc et Christophe Dugarry avaient été convoqués. Les Bleus n’avaient pas disputé la Coupe du monde en 1990 et 1994.