L’ancien flop du Barça Yusuf Demir quitte Galatasaray

Fin de l’histoire entre Yusuf Demir (22 ans) et Galatasaray. Grand espoir du football autrichien, l’ailier droit formé au Rapid Vienne s’était révélé lors de la saison 2021/2022 et son passage au FC Barcelone. Malgré 9 apparitions, il n’avait pas brillé suffisamment et était retourné en Autriche. Depuis l’été 2022, il évoluait à Galatasaray qui vient de mettre fin à son contrat aujourd’hui.

La suite après cette publicité

«Nous remercions Yusuf Demir pour ses efforts et sa contribution sous le maillot de Galatasaray, et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière», a ainsi déclaré le club stambouliote dans un communiqué. En situation d’échec, il ne compte que 26 apparitions pour 2 buts et 2 passes décisives en 3 saisons et demie avec Galatasaray.