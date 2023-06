EdF, PSG : Kylian Mbappé postule pour le prochain Ballon d’Or

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est un des meilleurs joueurs de la planète. Son triplé en finale de la Coupe du Monde face à l’Argentine pour arracher la séance de tirs au but en est la preuve. L’attaquant du Paris Saint-Germain a d’ailleurs battu un nouveau record après sa nouvelle réalisation avec l’équipe de France contre la Grèce ce lundi soir. Le natif de Bondy est devenu le meilleur buteur français sur une saison, club et sélection confondus, devant Just Fontaine, auteur de 53 réalisations en 1957-1958. Force est de constater que le joueur de 24 ans continue d’affoler les statistiques. Avec 40 réalisations, Kylian Mbappé n’est plus qu’à une seule longueur de Michel Platini (41) avec les Bleus. Une performance incroyable quand on sait qu’il lui reste encore de nombreuses occasions pour améliorer son compteur. Et le principal intéressé a confié ses ambitions au micro de TF1 après la rencontre face à la Grèce.

Le Ballon d’Or est en effet toujours d’actualité selon lui. «Le Ballon d’Or ? C’est toujours difficile de parler d’un trophée individuel, avec les gens ça passe pas forcément bien mais avec les nouveaux critères, être impactant, brûler la rétine. Je pense que je corresponds à ces critères, on verra bien mais je reste optimiste» a notamment déclaré l’attaquant du PSG. Même si son avenir s’annonce incertain depuis son annonce de ne pas activer l’option d’une année supplémentaire dans son contrat, Kylian Mbappé continue de se rendre indispensable pour l’équipe de France et cela pourrait lui permettre de décrocher la plus haute distinction individuelle. Reste à savoir si cela sera suffisant pour affronter Erling Haaland, vainqueur de la Ligue des Champions, et Lionel Messi, auréolé de le Coupe du Monde avec l’Argentine. Réponse en fin d’année !

À lire

France - Grèce : le dernier match catastrophique de l’arbitre Mateu Lahoz !