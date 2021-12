La réaction du Real Madrid à l'annonce de Leonardo sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

« Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J'y crois ». Dans un entretien accordé à Europe 1 dimanche soir - même si les extraits sur Mbappé avaient été publiés plus tôt dans la journée - le directeur sportif du PSG affirmait encore être dans le coup pour une prolongation du Français. Et ce, alors que dans moins de deux semaines, le principal concerné pourra négocier avec qui il le souhaite.

Reste aussi à savoir si Leonardo y croit vraiment encore, ou si c'est uniquement un discours de façade. En Espagne, on penche en tout cas pour la deuxième option. Comme l'indique le quotidien AS, les dirigeants madrilènes sont sereins. Pour eux, Leonardo sait qu'il arrive en retard dans ce dossier, et que la messe est déjà dite depuis longtemps : Mbappé défendra les couleurs du Real Madrid dès la reprise de la Liga en août prochain.

Aucun doute pour le Real Madrid

Selon le journal ibérique, la direction merengue se frotte même les mains, et a accueilli cette sortie de Leonardo (comme les précédentes) en toute tranquillité, en étant persuadée que le Bondynois débarquera à Barajas dans les mois à venir. Mieux encore, des avancées conséquentes auraient été réalisées dans la journée de dimanche écrit la publication espagnole, sans pour autant préciser de quoi il s'agit réellement.

Toujours selon ces informations, l'arrivée d'Erling Haaland est également en bon chemin, bien que bien moins avancée que celle du Français, notamment parce que Manchester City et d'autres clubs puissants sont aussi sur le coup. Pas de doutes, le Santiago Bernabéu va accueillir de sacrées stars cet été !