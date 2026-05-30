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Ligue des Champions

LdC, Samir Nasri : « le PSG est légendaire »

Par Hanif Ben Berkane
Samir Nasri @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Une victoire historique. Ce samedi soir, le PSG est entré dans la légende en remportant la deuxième Ligue des champions de son histoire. Mieux encore, les Parisiens ont réalisé le back-to-back. Et la nouvelle victoire européenne parisienne impressionne même Samir Nasri comme il l’a confié au micro de Canal+

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«La première était historique, la deuxième est légendaire. Le PSG entre dans le cercle très fermé des clubs capables de garder leur titre, donc oui, ce qu’ils ont fait est légendaire.», a lancé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. Une sortie qui devrait faire réagir mais qui semble plutôt logique/

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