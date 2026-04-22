Gianluigi Buffon passe aux aveux sur le coup de boule de Zidane à la CdM 2006

L’image est encore dans les esprits ! Le 9 juillet 2006 à Berlin, lors de la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Italie, Zinédine Zidane avait envoyé un coup de tête à Marco Materazzi au niveau du torse. Expulsé pour ce geste, le capitaine des Bleus quittait la pelouse tête basse. Cependant, ce geste est devenu symbolique, malgré la victoire de l’Italie aux tirs au but. Depuis, cet instant continue d’alimenter débats et Gianluigi Buffon est notamment revenu sur cette scène improbable. Dans un entretien accordé au Guardian, l’ancien portier de la Nazionale s’est montré gêné.

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« C’est de ma faute. J’étais à environ 15 mètres et j’ai entendu le bruit sourd (du geste). S’il avait fait ça contre n’importe qui d’autre, cette personne aurait été KO. L’arbitre de touche ne l’a pas vu. Le seul témoin, c’était moi. Donc, je me suis précipité vers l’arbitre et son assistant pour attirer leur attention. Materazzi était au sol. Zidane était immobile, moi, je protestais et le match a été interrompu » a-t-il expliqué au média, affirmant qu’il se sentait coupable. « J’étais bouleversé et tiraillé entre des sentiments contrastés. Je savais que c’était le dernier match de Zidane et qu’il était l’un des joueurs les plus grands et les plus élégants de l’histoire du football. Et j’étais désolé que ça se termine ainsi pour lui ». Presque 20 ans plus tard, le récit continue de bouleverser…