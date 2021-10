Brésil : Dani Alves vise la Coupe du Monde 2022

Dans un entretien accordé à SPORT, le latéral droit brésilien Dani Alves a confirmé son envie de retourner au FC Barcelone, et n'hésiterait pas à rejoindre le club qu'il a connu entre 2008 et 2016. Un nouveau défi dans un Barça en reconstruction pourrait lui rouvrir les portes de la Seleçao, avec qui il souhaiterait même disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, surtout après avoir raté l'édition 2018 en Russie en raison d'une blessure.

« Vous devez avoir des objectifs et des rêves, car sans rêves, il n'y a pas de vie. Lorsque j'ai construit ma carrière, je me suis toujours fixé des objectifs à moyen et à court terme. La vie vous offre de meilleures opportunités que vous ne l'imaginez, comme aller aux Jeux olympiques et gagner l'or. Je me préparais à tout ce qui pouvait m'arriver. Dans mon subconscient, il y a l'épine de ne pas être allé à la Coupe du monde 2018 et de savoir que si vous prenez soin de vous, vous pouvez être compétitif. Souvent, on arrête de jouer non pas à cause du côté physique, mais parce qu'on a été détruit mentalement. Et c'est l'une des choses qui est la plus forte dans mon esprit : je décide quand je commence et je décide quand je finis. Et en cours de route, vous devez le vivre intensément, ce que je fais. Je sais que si je dois concourir dans une équipe, c'est ce qui me mènera à la Coupe du monde », a-t-il déclaré au quotidien sportif espagnol.+