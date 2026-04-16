Florentino Pérez a cartonné les joueurs du Real Madrid dans le vestiaire

Présent dans les tribunes de l’Allianz Arena, Florentino Pérez a sans doute cru que son Real Madrid allait réaliser une remontada lorsqu’Arda Güler a profité d’une bourde monumentale de Manuel Neuer pour ouvrir le score au bout de 35 secondes. Un sentiment plus que compréhensible, tant la Casa Blanca nous a offert des soirées magiques en Ligue des Champions. Cette fois, il n’y a pas eu de miracle et après la défaite des Merengues (4-3), Movistar+ annonçait très vite que le président du club espagnol était descendu dans le vestiaire madrilène.

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Éliminé de sa compétition fétiche et deuxième du classement de Liga à neuf points du FC Barcelone, le Real Madrid sait qu’il va boucler une deuxième saison consécutive sans avoir remporté de trophées majeurs. Un sacré coup dur pour un club qui pensait écraser la concurrence après l’arrivée de Kylian Mbappé. Parti parler à ses ouailles, Pérez leur aurait clairement fait comprendre que le bilan de cette saison 2025/2026 est plus qu’insuffisant.

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«Deux saisons sans titre, c’est intolérable»

« J’apprécie vos efforts aujourd’hui, mais cette saison a été une véritable déception pour tout le monde. Vous savez à quel point il est exigeant d’être un joueur au Real Madrid. Une saison sans titre est un échec parce que nous sommes le Real Madrid, mais deux saisons sans titre, c’est intolérable », aurait-il déclaré, selon des propos relayés par Sport, avant de poursuivre.

« Vous savez qu’être joueur du Real Madrid est un privilège pour un footballeur et que tout le monde rêve de porter le maillot de notre club. En plus d’être un privilège, porter ce maillot est aussi une responsabilité, et beaucoup d’entre vous n’ont pas assumé cette responsabilité. Vous n’avez pas été à la hauteur des exigences du club », aurait-il conclu, avant de demander à ses joueurs de « terminer au moins cette saison avec dignité ». C’est la soupe à la grimace du côté de l’avenue Concha Espina.