Le duel Mbappé-Kane fait saliver la presse, Viktor Gyökeres attendu pour son retour au Sporting

Mbappé contre Kane : le duel des titans

C’est le retour de la Ligue des champions avec la grosse affiche de la soirée entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Un homme est sur le devant de la scène avant ce rendez-vous, le français Kylian Mbappé. Défendu hier en conférence de presse par Alvaro Arbeloa et Vinicius Jr, le numéro 10, qui n’a plus marqué depuis deux mois, se sait attendu. « En attendant Mbappé » indique AS qui précise que la meilleure période du Real cette saison, à savoir les 5 victoires consécutives et le succès en Ligue des Champions face à City ont eu lieu lorsque le Bondynois manquait à l’appel. Même attente en France où l’Équipe fait un point sur les meilleurs ratios de but par minute en Ligue des Champions depuis 2016. Et dans ce domaine, le capitaine des Bleus est à égalité parfaite avec son adversaire du soir Harry Kane avec un but toutes les 113 minutes, assez loin derrière Erling Haaland, qui lui compte 1 but toutes les 81 minutes. Et justement du côté du Parisien, c’est le duel à venir entre « les deux meilleurs buteurs du monde » qui fait saliver. Le quotidien s’est amusé à comparer les deux stars à travers l’avis de Sydney Govou. Pour l’ancien lyonnais, avantage Kane pour la finition et l’impact dans le jeu. En revanche, le consultant estime que Kylian Mbappé est le plus costaud dans la tête et a une aura supérieure, premier élément de réponse ce soir.

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Le grand retour de Gyokeres

Direction l’Angleterre à présent où Arsenal est attendu au tournant face au Sporting dans le deuxième quart de finale aller de la journée. Le moment de vérité pour les Gunners qui avancent avec le costume de favori, mais en proie au doute ces derniers temps. Battu successivement par Manchester City en finale de League Cup la semaine dernière puis ce week-end par Southampton en FA Cup, les hommes de Mikel Arteta, plus affamés que jamais selon les dires de l’Espagnol ont à cœur de se remettre la tête à l’endroit. Un scénario bien similaire à la saison 2004 vécues à l’époque par les Gunners et le Mirror Sport ne manque pas de faire le parallèle. A l’époque Arsenal avait également été éliminé successivement de FA Cup puis de la Ligue des champions avant de rebondir face à Liverpool grâce au triplé d’un homme, Thierry Henry. Et celui qui pourrait prendre ce rôle ce soir, c’est le suédois Viktor Gyokeres qui fait face à son ancien club le Sporting. « Le succès suédois coule dans les veines de Viktor » précise le tabloïd anglais qui attend un grand match de la part de l’ancien buteur du Sporting. Et du côté portugais, justement, on se réjouit du retour du sérial buteur. « Un été chaud n’efface par les souvenirs » indique Record. Malgré des contentieux au moment de son départ l’été dernier, le Suédois laisse un très bon souvenir au Sporting et devrait recevoir un accueil chaleureux de la part des Lisboètes ce soir.

Une décision dans plusieurs mois pour le rachat du Parc

Dans l’actu du PSG, le sujet du rachat du Parc des Princes est plus que jamais autour de la table depuis la nomination du nouveau maire de Paris Emmanuel Grégoire. Toutefois, le club de la Capitale n’a pas abandonné les dossiers de Poissy et Massy pour la construction d’une toute nouvelle enceinte. D’après L’Équipe, Victoriano Melero - le directeur général du PSG - va rencontrer ce mardi les maires des deux communes de la banlieue parisienne. Ces échanges serviront notamment à renouer contact et permettront de relancer les comités de pilotage territoriaux. Pour rappel, les deux maires réélus ont annoncé organiser des consultations pour connaître l’avis de leur population et le PSG souhaite trancher l’avenir de son stade à l’automne.