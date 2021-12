Incidents PFC-OL : le Paris FC demande des mesures radicales contre les violences dans les stades

Deux jours après les incidents ayant entraîné l'arrêt du 32e de finale face à l'Olympique Lyonnais au stade Sébastien Charléty, le Paris FC a publié ce dimanche un communiqué afin de faire un point sur la situation et d'apporter des solutions face aux débordements et violences que connaît le football français depuis le début de la saison. En plus de remercier les supporters présents dans l'enceinte parisienne, le PFC interpelle également la Ligue de Football Professionnel et la Fédération Française et souhaite participer à l'ensemble des décisions et mesures prises par ces instances pour éviter au mieux ce genre d'évènements.

«L’heure est à des mesures radicales qui visent d’abord et avant tout les voyous, lâches, violents, et parfois cagoulés, qui ne doivent plus mettre les pieds dans les stades, dans tous les stades et pas seulement ceux que l’on visite. L’heure est également à la mise hors d’état de nuire des associations qui tolèrent en leur sein ces hooligans. Il attend avec sérénité les décisions de la Fédération Française de Football, fort de ce qu’il fait depuis plusieurs années, aussi bien à Charlety qu’à l’extérieur. A la suite de ces décisions, il annoncera des actions en justice, fortes et ciblées, pour prendre sa part dans ce combat décisif pour le football professionnel et amateur, qui concerne les clubs, la LFP et la FFF, ainsi que les pouvoirs publics», peut-on lire dans le communiqué du club.