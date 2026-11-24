Il est en train de devenir la figure montante de Tottenham. Pour sa troisième apparition de la saison en Premier League, Luca Williams-Barnett a fêté sa première titularisation par un but et une passe décisive contre Ipswich (2-0) le week-end dernier. L’ailier de 18 ans semble promis à un avenir radieux. Il vient même de prolonger son contrat.

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«C’est un moment spécial pour moi et ma famille, un moment que je suis allé chercher en travaillant très dur pour l’atteindre. Mais ce n’est que le début», assure celui qui a signé un contrat à long terme avec son club formateur. Milieu offensif et ambidextre, il a rejoint l’académie des Spurs à l’âge de 10 ans.