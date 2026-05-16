OM : un nouveau club historique fonce sur Mason Greenwood

Bien malin celui qui peut aujourd’hui affirmer où évoluera Mason Greenwood la saison prochaine. Nous vous révélions la semaine dernière que l’attaquant marseillais s’était mis à dos Habib Beye, avec qui des frictions avaient émergé en raison du comportement du joueur, jugé inadéquat par l’entraîneur sénégalais. Agacé par l’attitude de l’Anglais lors d’une séance d’entraînement, Beye avait alors décidé de l’écourter et de rentrer au vestiaire.

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Quelques jours plus tard, Mason Greenwood marquait face au Havre (1-0) et célébrait son but en enlaçant son entraîneur, qui rejetait en bloc toutes les informations sorties à son sujet quelques minutes plus tard face à la presse : «quand je vois les mensonges racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, que j’entends que j’ai eu un clash, que j’ai arrêté l’entraînement à cause de Mason Greenwood, c’est ça qui me désole aujourd’hui dans le métier, où plus rien n’est vérifié. C’est la course à la mauvaise info et au mensonge», déplorait-il.

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Gasperini le considère comme le complément parfait à Malen

Lundi soir lors de la cérémonie des trophées UNFP, Mason Greenwood affirmait, lui, son désir de rester à l’Olympique de Marseille. «La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester. » Aujourd’hui, on a pourtant la certitude que Marseille ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Un paramètre à prendre en compte dans l’avenir de Greenwood. Ces dernières semaines, la Juventus Turin et l’Atlético de Madrid étaient cités comme des clubs susceptibles d’aller chercher l’attaquant de 24 ans, mais à en croire la Gazzetta dello Sport, c’est l’AS Roma, 5e de Serie A et engagé dans la course à la C1, qui pourrait vite s’activer.

D’après le journal italien, Gasperini aurait bel et bien réclamé auprès de Friedkin, propriétaire du club, de renforcer le secteur offensif en attirant l’attaquant de l’OM. Le coach italien considère Greenwood comme le complément parfait à Donyell Malen. D’après la Gazzetta dello Sport, la Louve a des raisons d’y croire en raison de ses excellentes relations avec l’OM depuis le transfert de Robinio Vaz l’hiver dernier, et grâce à la présence de Medhi Benatia, passé par le club durant sa carrière de joueur (il quittera l’OM cet été). Dépenser une cinquantaine de millions d’euros ne serait pas non plus insurmontable pour les Giallorossi, qui pourraient réaliser de juteuses plus-values sur Manu Koné ou encore Soulé cet été. Affaire à suivre.