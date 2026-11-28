La victoire de l’OM contre le Levski Sofia jeudi en Ligue Europa (1-0) est rapidement passée au second plan. Même si les Phocéens ont fait un pas en avant vers la qualification au sein du top 24, ce sont surtout les incidents entre les supporters des deux camps qui ont autant choqué qu’interpellé. La classe politique, française comme bulgare, s’en est emparée aussi. Une enquête a déjà été ouverte pour vérifier le déroulé des faits et les erreurs commises en amont. Du côté de la justice, une première enquête porte sur des faits de « violences volontaires aggravées (avec arme, en réunion et dans une enceinte sportive) commises à l’initiative des supporters marseillais », et une seconde pour « incitation à la haine ».

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Il faudra se demander comment des centaines de supporters marseillais ont facilement réussi à venir en découdre, armés de ceintures et d’engins pyrotechniques, avec les 200 fans bulgares positionnés en dehors du parcage visiteurs, une zone plus difficile à sécuriser. Ces heurts ont été provoqués par ce groupe de supporters de Sofia. Certains ont effectué des saluts nazis. Le bilan est tout de même de 11 blessés, dont 5 personnes envoyées à l’hôpital. L’UEFA s’est évidemment emparée du sujet et devrait lourdement sanctionner l’OM. Déjà en sursis après les incidents au Vélodrome il y a un an lors de la réception de l’Atalanta, le club français risque au moins un match à huis clos, quand le Levski exige purement et simplement une exclusion de la Ligue Europa.

Genesio condamne tous les comportements vus en tribune

L’OM, qui a également déposé deux plaintes contre les Bulgares mais aussi ses propres supporters pour « provocation publique à la discrimination en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion », et « violence volontaire en réunion avec arme lors d’une manifestation sportive », ne s’était pas encore exprimé à froid. Bruno Genesio a profité de la conférence de presse de veille de match (un déplacement à Auxerre ce dimanche, 15h) pour faire le point. «Moi, je ne m’occupe pas des sanctions. Il y a une instance. La sanction… On sait qu’il y a une grande chance qu’il y ait une sanction et on l’acceptera», explique l’entraîneur marseillais remonté par ces événements et ces conséquences à venir.

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«L’équipe a été préoccupée par ce qui s’est passé dans la tribune, ajoute-t-il. Je condamne les violences commises lors de ce match, comme je condamne aussi le comportement des supporters bulgares qui ont mimé des saluts nazis ou poussé des cris de singe, ce qui n’a pas sa place dans une enceinte de football comme dans la vie de tous les jours.» Ces violences ternissent l’image du club phocéen, déjà écorné par d’autres incidents passés ces dernières années, mais elles font aussi oublier le principal. L’OM s’est complètement relancé dans cette Ligue Europa au terme d’une prestation «contrôlée et où on a fait preuve de maturité», estime Genesio, qui conclut: «c’est un match sur lequel il faut s’appuyer.»