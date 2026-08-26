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Real Madrid - Real Sociedad : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
José Mourinho @Maxppp
Real Madrid 4-1 Real Sociedad

Après avoir eu du mal à se défaire de l’Espanyol Barcelone samedi soir, le Real Madrid retrouve le chemin des près dans son antre de Santiago Bernabeu et fera face à la Real Sociedad (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Pour les Txuri-urdin, ce déplacement pourrait être l’occasion d’obtenir leur première victoire après avoir perdu contre le Betis.

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José Mourinho a couché un 4-2-3-1 identique en tout point à celui face aux Catalans. Les Français Konaté et Mbappé sont bien titulaires. Silva et Valverde compose le double pivot, Güler et Vinicius Jr animeront les ailes. Pellegrino Matarazzo mise sur le même dispositif. Oyarzabal est présent à la pointe de l’attaque. Kubo occupera l’aile droite tandis que Sucic sera le chef d’orchestre de cette équipe.

Les compositions officielles :

Real Madrid

4-2-3-1
Officielle

Real Sociedad

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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