Atlético - Real Madrid : le comité des arbitres reconnaît une erreur

« Cet arbitre n’a pas l’expérience nécessaire pour arbitrer un derby. Il n’a pas de matchs internationaux. Pourquoi ? Il n’est pas bon (…) Tout a été très étrange. L’arbitre était connu une semaine à l’avance. Cette information sort habituellement seulement 24 heures avant le match. Ensuite, il y a le fait qu’il n’est pas un arbitre international, ce qui suggère qu’il n’est pas exactement un officiel de premier plan. Le pauvre gars est venu ici et n’a pas pu gérer la pression. » Après le derby perdu face à l’Atlético (2-1), José Mourinho a incendié l’arbitre du match Miguel Ángel Ortiz Arias.

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Et le CTA - comité technique des arbitres - a en partie donné raison au Portugais, selon AS. Effectivement, il considère que Kang-In Lee aurait dû être expulsé à cause d’un tacle appuyé sur Fede Valverde au niveau de la cheville. En revanche, le CTA considère que les autres décisions un peu polémiques, comme la double peine pour Dean Huijsen ou la non-expulsion de Romero, ont été justes. Des explications qui seront rendues publiques dans les jours à venir, comme c’est le cas après chaque journée en Liga.