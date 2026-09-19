OM : Bruno Genesio trouve les supporters indulgents

La colère gagne du terrain chez les supporters de l’OM. Les résultats ne suivent pas, et leur équipe est même sous la menace d’une cinquième défaite d’affilée ce week-end, face au PSG, au Vélodrome. Une nouvelle désillusion serait sans doute celle de trop, et le coach marseillais en est conscient. Pour Genesio, le mécontentement des supporters aurait même pu prendre des formes plus radicales que de ne simplement pas remplir le Vélodrome pour la réception du PSG.

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«La colère ? Je la comprends, les supporters ont fait preuve d’une grande patience, d’une grande indulgence, d’un grand soutien, parce que ça aurait pu être bien pire que ne pas remplir le Vélodrome pour le Classique. Je sais ce que c’est d’être supporter, j’ai dans mon entourage des supporters de l’OM. Dans le contexte actuel du pays, c’est encore plus important d’avoir l’équipe qu’on supporte qui gagne.» Et comment les rassurer ? Genesio a son avis. «Le point commun à toutes ces situations dans les clubs où je suis passé, c’est la solidarité de tout le monde. C’est ce que j’ai connu à Lille. On a senti une unité qui a fait qu’on a surmonté ces difficultés. L’important est de garder le cap, d’être lucide sur nos difficultés et de continuer à travailler.»