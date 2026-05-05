Marcus Thuram détruit l’AC Milan en live sur TikTok

Fraîchement sacré champion d’Italie avec Inter Milan, Marcus Thuram n’a pas seulement célébré le 21e Scudetto de l’histoire nerazzurra sur le terrain. Très en forme après le titre décroché, l’attaquant français s’est aussi illustré sur les réseaux sociaux lors d’un live partagé avec Hakan Çalhanoğlu et Denzel Dumfries. Dans une ambiance détendue, l’ancien joueur de Gladbach en a profité pour envoyer une petite pique à AC Milan, rival historique du club lombard.

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« Y a-t-il une récompense pour avoir gagné les grands matchs ? », a-t-il lancé avec ironie, en référence aux succès milanais dans certains derbys cette saison malgré le sacre final de l’Inter. Auteur d’une saison solide avec 13 buts en Serie A, Thuram s’impose comme l’un des grands artisans du titre remporté par les hommes de Cristian Chivu. L’Inter peut désormais rêver d’un doublé historique avec une finale de Coupe d’Italie encore à disputer face à la Lazio. Mais en attendant, les célébrations battent leur plein du côté de Milan, et Marcus Thuram semble savourer ce Scudetto avec beaucoup d’enthousiasme… et quelques provocations bien senties envers les Rossoneri.