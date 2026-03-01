Liga 2 : Sporting Gijón - Leganés définitivement arrêté après un décès

La rencontre entre le Real Sporting de Gijón et le CD Leganés a été définitivement interrompue dès la 3e minute de jeu après un drame survenu dans les tribunes. Le match avait été stoppé après seulement 3 minutes et 17 secondes en raison d’une urgence médicale survenue dans les tribunes du stade El Molinón. Après quelques instants d’attente sur la pelouse, les acteurs ont été invités à regagner les vestiaires. Une fois à l’intérieur, ils ont été informés du décès de la personne prise en charge.

Après concertation avec les représentants des deux clubs et de La Liga, l’arbitre a décidé de suspendre définitivement la rencontre. Selon la presse locale, le défunt était un supporter de 82 ans, victime d’un malaise dans un couloir du stade. Les secours sont rapidement intervenus, mais n’ont pu le sauver. Informés de la gravité de la situation quelques minutes après la première interruption, l’arbitre et le délégué de match ont acté l’arrêt définitif du match. Le petit-fils du défunt, qui l’accompagnait, a également été pris en charge par les services médicaux après avoir été victime d’une crise d’angoisse. La Liga, le Sporting Gijon et Leganés ont présenté leurs condoléances à la famille.