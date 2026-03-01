Menu Rechercher
Liga 2 : Sporting Gijón - Leganés définitivement arrêté après un décès

Par Samuel Zemour
La rencontre entre le Real Sporting de Gijón et le CD Leganés a été définitivement interrompue dès la 3e minute de jeu après un drame survenu dans les tribunes. Le match avait été stoppé après seulement 3 minutes et 17 secondes en raison d’une urgence médicale survenue dans les tribunes du stade El Molinón. Après quelques instants d’attente sur la pelouse, les acteurs ont été invités à regagner les vestiaires. Une fois à l’intérieur, ils ont été informés du décès de la personne prise en charge.

LALIGA Corporativo
LALIGA muestra sus condolencias a los familiares y amigos del aficionado fallecido hoy en El Molinón-Enrique Castro "Quini" durante el partido Real Sporting vs CD Leganés que ha sido suspendido. Se une al dolor del Real Sporting y de sus aficionados. Descanse en paz.
Real Sporting
Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón.

Abonado del Club desde hace 40 años.

Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos.

#RealSporting
Après concertation avec les représentants des deux clubs et de La Liga, l’arbitre a décidé de suspendre définitivement la rencontre. Selon la presse locale, le défunt était un supporter de 82 ans, victime d’un malaise dans un couloir du stade. Les secours sont rapidement intervenus, mais n’ont pu le sauver. Informés de la gravité de la situation quelques minutes après la première interruption, l’arbitre et le délégué de match ont acté l’arrêt définitif du match. Le petit-fils du défunt, qui l’accompagnait, a également été pris en charge par les services médicaux après avoir été victime d’une crise d’angoisse. La Liga, le Sporting Gijon et Leganés ont présenté leurs condoléances à la famille.

