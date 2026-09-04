Un club de Premier League pense à Jamie Vardy

Everton pourrait se tourner vers Jamie Vardy après avoir échoué à recruter un nouvel avant-centre avant la fermeture du mercato. Selon The Sun, les Toffees étudient la possibilité de récupérer gratuitement l’attaquant anglais de 39 ans, libre depuis son départ de Cremonese à l’issue de la saison dernière. David Moyes ne dispose actuellement que de Thierno Barry comme véritable avant-centre après la vente de Beto. Everton avait tenté de recruter Folarin Balogun, mais les négociations avec Monaco n’ont pas abouti, tandis que Manchester United a refusé de prêter Joshua Zirkzee. Brennan Johnson, arrivé de Crystal Palace dans un échange avec Dwight McNeil, peut dépanner dans l’axe, mais le club souhaiterait ajouter un spécialiste du poste à son effectif.

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Vardy présente l’avantage de pouvoir être recruté malgré la fermeture du marché puisqu’il est libre de tout contrat. Désireux de revenir au Royaume-Uni avec sa famille après son passage en Serie A, l’ancien international anglais a également été associé à Wrexham, dont il aurait repoussé les avances, ainsi qu’à São Paulo. Véritable légende de Leicester, qu’il avait rejoint en 2012 en provenance de Fleetwood, Vardy a inscrit 200 buts en 500 apparitions avec les Foxes et remporté notamment la Premier League en 2016, ainsi que le Soulier d’or en 2020. Everton pourrait désormais lui offrir une nouvelle aventure en Premier League après un mercato qui a également vu Iliman Ndiaye partir à Manchester City et Jack Grealish rejoindre les Toffees.