Valladolid-Atlético de Madrid : les compositions d'équipes

Ultime journée de Liga ! Leader avec deux points d'avance, l'Atlético de Madrid se rend sur la pelouse du Real Valladolid, club détenu à 82 % par Ronaldo, l'ancienne gloire brésilienne du Real Madrid, pour tenter d'ajouter une 26e victoire à sa saison et décrocher un 11e titre de champion (coup d'envoi à 18h, en direct sur FM). Deux-neuvièmes et sur onze matches sans succès, les Pucelanos jouent eux leur survie dans l'élite !

Pour s'imposer et ne pas laisser le rival du Real (qui reçoit Villarreal au même moment) le dépasser, Diego Simeone aligne un 4-4-2, avec Gimenez à la place du suspendu Savic, et le quatuor Llorente-Koke-Saul-Carrasco en soutien d'Angel Correa et Luis Suarez. En face, Sergio, qui a besoin d'une victoire couplée aux contreperformances de Huesca et Elche pour ne pas descendre, propose également un 4-4-2, avec le duo Shaun Weissman-Marcos André aux avant-postes.

Les compositions d'équipes :

Valladolid : Masip - Janko, Kiko Olivas, El Yamiq, Olaza - Oscar Plano, Fede S., Roque Mesa, Toni Villa - Weissman, Marcos A.

Atlético de Madrid : Oblak - Trippier, Gimenez, Felipe, Hermoso - Llorente, Koke, Saul, Carrasco - Correa, Luis Suarez