Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Pierre Sage explique l’influence de Florian Thauvin à Lens

Par André Martins
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp

Grâce à sa victoire 2-1 face à l’Olympique de Marseille, le RC Lens a grimpé à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG. Ce bon début de saison (6 victoires, 1 nul, 2 défaites) doit beaucoup à l’arrivée estivale de Florian Thauvin. À 32 ans, le champion du monde 2018 s’impose comme un cadre essentiel du groupe lensois, lui qui apporte son expérience et son influence dans un effectif largement remanié.

La suite après cette publicité

Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC, l’entraîneur Pierre Sage n’a pas tari d’éloges sur son joueur. « C’est un joueur de très haut niveau. Cela génère une forme de contagion très positive pour ses partenaires. Il apporte cette approche du haut niveau dont certains avaient besoin pour faire la bascule entre une bonne saison et une très bonne saison. C’est un rehausseur d’ambitions. C’est important pour nous de valoriser notre effectif de cette manière. En plus, sur le plan humain, il est vraiment extraordinaire. On a tout gagné », a confié l’ancien coach de l’OL. Florian Thauvin a inscrit deux buts en neuf matchs sous le maillot des Sang et Or.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Florian Thauvin

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Florian Thauvin Florian Thauvin
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier