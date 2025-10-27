Pierre Sage explique l’influence de Florian Thauvin à Lens

Grâce à sa victoire 2-1 face à l’Olympique de Marseille, le RC Lens a grimpé à la deuxième place de Ligue 1 derrière le PSG. Ce bon début de saison (6 victoires, 1 nul, 2 défaites) doit beaucoup à l’arrivée estivale de Florian Thauvin. À 32 ans, le champion du monde 2018 s’impose comme un cadre essentiel du groupe lensois, lui qui apporte son expérience et son influence dans un effectif largement remanié.

Invité de l’émission Stephen Brunch sur RMC, l’entraîneur Pierre Sage n’a pas tari d’éloges sur son joueur. « C’est un joueur de très haut niveau. Cela génère une forme de contagion très positive pour ses partenaires. Il apporte cette approche du haut niveau dont certains avaient besoin pour faire la bascule entre une bonne saison et une très bonne saison. C’est un rehausseur d’ambitions. C’est important pour nous de valoriser notre effectif de cette manière. En plus, sur le plan humain, il est vraiment extraordinaire. On a tout gagné », a confié l’ancien coach de l’OL. Florian Thauvin a inscrit deux buts en neuf matchs sous le maillot des Sang et Or.