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Eliminatoires CM - Europe

Barrages Mondial 2026 : la Bosnie affrontera l’Italie après sa victoire face au Pays de Galles

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Edin Džeko @Maxppp
Pays de Galles 1-1 Bosnie

Ce jeudi soir, les demi-finales des barrages du Mondial 2026 de la zone Europe se jouaient. Et l’Italie a bien débuté sa mission avec une victoire 2-0 face à l’Irlande du Nord. Les coéquipiers de Sandro Tonali devaient attendre le résultat du match entre les Pays de Galles et la Bosnie pour savoir son adversaire de la finale.

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Les deux équipes avaient été incapables de se départager dans le temps réglementaire (1-1) et les prolongations n’ont rien donné non plus. Il a donc fallu attendre les tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Bosniens qui ont pris le meilleur dans la séance (4-2). Ils joueront donc la finale, encore à Zenica, cette fois face à la Squadra Azzura.

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