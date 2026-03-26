Eliminatoires CM - Europe
Barrages Mondial 2026 : la Bosnie affrontera l’Italie après sa victoire face au Pays de Galles
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@Maxppp
Ce jeudi soir, les demi-finales des barrages du Mondial 2026 de la zone Europe se jouaient. Et l’Italie a bien débuté sa mission avec une victoire 2-0 face à l’Irlande du Nord. Les coéquipiers de Sandro Tonali devaient attendre le résultat du match entre les Pays de Galles et la Bosnie pour savoir son adversaire de la finale.
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Les deux équipes avaient été incapables de se départager dans le temps réglementaire (1-1) et les prolongations n’ont rien donné non plus. Il a donc fallu attendre les tirs au but. Et à ce petit jeu, ce sont les Bosniens qui ont pris le meilleur dans la séance (4-2). Ils joueront donc la finale, encore à Zenica, cette fois face à la Squadra Azzura.
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