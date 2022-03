PSG : Sergio Ramos a pris une décision pour son avenir

La suite après cette publicité

S'il y en a bien un qui a échappé au marasme du PSG au Santiago-Bernabéu, c'est bien Sergio Ramos. Et pour cause, le défenseur central espagnol est blessé depuis le début de son aventure en France. Avec cinq petits matchs au compteur toutes compétitions confondues (283 minutes pour 1 but et 1 carton rouge), le défenseur central a fait son retour à l'entrainement collectif cette semaine. S'il devrait être absent pour le déplacement à Monaco, il espère être disponible et actif en cette fin de saison.

A 35 ans, il est à la rechercher de continuité et prie pour que son corps, notamment ses mollets, le laisse enfin tranquille. C'est à cause de cela qu'il n'a pas pu prendre part à la double confrontation en huitième de finale de Ligue des Champions face à son ancien club. Un vrai crève-cœur pour lui même s'il a accompagné ses partenaires à Madrid au match retour. Un épisode qui lui reste en travers de la gorge, lui qui se voyait bien jouer un sale tour à ses anciens partenaires.

Ramos veut rester au PSG

Pour le moment, la venue de Sergio Ramos, annoncé en grande pompe l'été dernier, tourne au fiasco mais il est toujours lié au PSG jusqu'en 2023, comme un certain Lionel Messi. Et comme son partenaire argentin, il compte bien honorer ce contrat jusqu'au bout, comme l'affirme L'Equipe ce samedi matin dans ses colonnes. Le champion du monde 2010 a même une petite revanche à prendre sur lui-même. Il n'a pas répondu aux attentes et en est le premier conscient.

Voilà qui vient répondre aux rumeurs d'un départ évoqué par AS cette semaine mais c'est aussi à la direction de trancher. Son leadership est toujours apprécié mais sans compétition, ce caractère de champion a beaucoup moins d'effet sur le reste des troupes. On l'a bien vu la semaine dernière avec la faillite mentale et collective des Parisiens. Ramos est pour le moment en situation d'échec à Paris mais c'est bien mal le connaître que de rester sur ce sentiment d'inachevé. Son avenir dépendra aussi de celui de Leonardo, sur la sellette, et qui l'a fait venir en France.