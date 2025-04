Zoumana Camara, nouveau coach du MHSC

L’affaire semblait bien ficelée. Elle est désormais officielle. Suite au retrait de Jean-Louis Gasset (qui va conserver des fonctions au sein du club), Montpellier vient de nommer Zoumana Camara à la tête de son équipe première. À 46 ans, l’ancien coach des U19 du Paris Saint-Germain va diriger sa première formation professionnelle. Le MHSC ne précise pas la durée du contrat de son nouvel homme fort, mais les médias indiquaient un bail jusqu’en 2027.

«Après une riche carrière de joueur, le technicien de 46 ans va vivre à Montpellier sa première expérience d’entraîneur principal d’une équipe professionnelle masculine. Joueur reconnu, ce défenseur central a réalisé une riche carrière en passant notamment par des clubs prestigieux tels que l’AS Saint-Étienne (son club formateur), l’Inter Milan, l’OM, Leeds, le RC Lens ou le Paris Saint-Germain. Dans le club de la Capitale (celui de sa Région d’origine, l’Île-de-France), Zoumana Camara a fait le lien entre le PSG des années 2000 et celui de l’ère QSI. Il y a rempli son armoire à trophées avant de basculer dans une carrière de formateur et d’entraîneur. D’abord membre du staff de l’équipe première aux côtés de plusieurs techniciens de renom, il est ensuite nommé coordinateur sportif du centre de formation. Une dernière étape avant de débuter une carrière de formateur au cours de laquelle il a dirigé les U19 parisiens en prenant la suite d’un certain Thiago Motta durant 3 saisons (2021-2024). Libre depuis juin dernier, et après une pige comme consultant télé, Zoumana Camara (accompagné de son adjoint Nicolas Damont), s’apprête à débuter ce jour sa première expérience d’une équipe professionnelle. Une arrivée anticipée en cette fin de championnat mais avec pour objectif de préparer au mieux l’avenir. Bienvenue coach !»