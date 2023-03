Manchester City sait comment s’offrir le très convoité Jude Bellingham !

La suite après cette publicité

Le Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea ou encore Manchester United, dans une moindre mesure. Voici le bal des prétendants, désireux de s’offrir le grand espoir du football anglais, Jude Bellingham. À seulement 19 ans, l’international des Three Lions (22 sélections, 1 but) déchaîne les passions et les enchères grimpent à mesure que les candidats se manifestent. Conscient de l’enjeu - bien que déterminé à l’idée de prolonger son prodige - le board du Borussia Dortmund risque, cependant, de se confronter à la loi du marché et devrait, sauf énorme retournement de situation, faire ses adieux au natif de Stourbridge dans les prochains mois.

Dans cette optique et alors qu’un transfert entre 100 et 140 millions d’euros est actuellement évoqué, la concurrence prépare son plan de bataille. À ce titre, le Real Madrid, qui dispose des faveurs du joueur comme nous vous le révélions dernièrement, a d’ores et déjà organisé une réunion entre le dirigeant madrilène Juni Calafat et le père du joueur. Déterminés à l’idée de rafler la mise dans ce dossier et ainsi s’offrir l’un des plus gros talents du football mondial, les Merengues devront, cependant, se méfier d’autres courtisans…

Les Skyblues ont de nombreux arguments !

Au premier plan, Manchester City, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Comme l’indique Relevo, ce samedi, les Citizens sont d’ailleurs optimistes quant à une possible arrivée du milieu offensif des Marsupiaux. Capable de s’aligner financièrement, à la recherche d’un profil semblable à Ilkay Gündogan, en fin de contrat en juin prochain, et prêt à jouer la carte affective avec Erling Haaland, l’actuel deuxième de Premier League semble ainsi disposer de nombreux arguments pour convaincre Bellingham.

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le numéro 22 du BvB n’a, par ailleurs, jamais caché son attirance pour le championnat anglais, qui plus est pour rejoindre l’équipe la plus victorieuse des cinq dernières années. Ancien coéquipier d’Haaland à Dortmund et toujours complice avec le Norvégien, le milieu anglais peut également s’assurer un projet sportif viable, notamment après la prolongation de Pep Guardiola, jusqu’en 2025, à la tête des Skyblues. Autant de facteurs qui pourraient donc jouer en faveur de Manchester City. Méfiance, toutefois, puisque le Real prépare, de son côté, une première offre alors que les Reds semblent bénéficier de la préférence de la famille du joueur… Le feuilleton continue.