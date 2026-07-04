Coupe du Monde 2026 : l’arrêt exceptionnel de Yassine Bounou pour sauver le Maroc

En attendant le choc entre l’équipe de France et le Paraguay, le premier 8e de finale de cette Coupe du Monde 2026 opposait le Canada, l’un des pays hôtes, au Maroc, récent vainqueur de la CAN malgré de nombreuses polémiques. Une rencontre que les hommes de Jesse Marsch ont débuté de la plus belle des manières. Déterminés, les Canucks ont rapidement apporté le danger mais Yassine Bounou a, semble-t-il, déjà les mains chaudes.

La suite après cette publicité

Yassine Bounou sort un arrêt exceptionnel pour empêcher l’ouverture du score canadienne 🧤

Maroc 0-0 Canada.



Suivez le match https://t.co/A2JlsawZr6 sur M6 et M6+#CDM2026 #FIFAWorldCup #MARCAN pic.twitter.com/szro3twP6R — M6 - Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) July 4, 2026

Après une première parade face à Jonathan David, le portier des Lions de l’Atlas a régalé le public du NRG Stadium de Houston en s’interposant face à Oluwaseyi. Une parade XXL qui permet aux Marocains de rester en vie dans ce match. Une chose est sûre, les troupes de Mohamed Ouahbi - qui ont également perdu Salibari sur blessure - vont devoir se réveiller après un début de match chaotique.