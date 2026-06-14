CdM 2026, Qatar-Suisse : la FIFA reconnaît un bug du VAR lors du penalty accordé

Une vive polémique a éclaté lors du match entre le Qatar et la Suisse après la validation d’un penalty en faveur de la Nati. À l’origine de l’action, un centre de Denis Zakaria pour Breel Embolo, puis Remo Freuler, a conduit à une faute sanctionnée par l’arbitre hondurien Hector Said Martinez. Mais les ralentis ont rapidement semé le doute, plusieurs observateurs estimant qu’Embolo ou Freuler pouvaient être en position de hors-jeu avant le penalty. Et la controverse a pris de l’ampleur puisque la FIFA n’a pas diffusé les animations de l’arbitrage vidéo permettant de visualiser les lignes de hors-jeu.

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Face à la polémique, la FIFA a finalement publié les graphiques utilisés par la VAR, assurant qu’aucun hors-jeu n’avait été détecté sur les deux actions concernées. «Lors de l’examen de la décision de l’arbitre sur le terrain, l’assistance vidéo s’est basée sur les lignes pertinentes pour évaluer les positions des joueurs. Ces lignes n’indiquaient, dans aucune des deux actions précédant immédiatement le penalty, que le joueur attaquant était en position de hors-jeu». Mais pourquoi la FIFA n’a-t-elle pas affiché les images pendant le match ? « Un bref problème technique est survenu durant la rencontre, empêchant l’affichage de l’animation du hors-jeu », a expliqué l’instance dans un communiqué.