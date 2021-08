PSG : vers un retour d'Arnaud Kalimuendo au RC Lens

Arnaud Kalimuendo pourrait rempiler pour une année supplémentaire chez les Sang et Or. D'après les informations de RMC Sport, l'attaquant du Paris Saint-Germain devrait repartir en prêt au Racing Club de Lens pour cette saison. Le joueur de 19 ans ne serait pas dans les plans de Mauricio Pochettino et préfèrerait retrouver un club où il pourrait se battre pour une place de titulaire.

La suite après cette publicité

L'international espoirs (1 sélection) est déjà d'accord avec le club nordiste, qui doit encore se mettre d'abord avec la direction parisienne pour les modalités du prêt. Cagliari pousserait également pour tenter d'enrôler le buteur dans ses rangs. Il revêtira le maillot de Lens, sous lequel il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2020/2021.