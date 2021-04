Super League : l'AC Milan quitte le navire

La suite après cette publicité

Après l'Atlético de Madrid et l'Inter un peu plus tôt dans la journée, l'AC Milan est le dernier club en date à quitter la Super League. Les Rossoneri viennent de l'annoncer via un communiqué officiel.

«Nous avons accepté l'invitation à participer au projet de Super League avec la pure intention de créer la meilleure compétition européenne possible pour les fans du monde entier, pour préserver les intérêts du club et de nos supporters. Le changement n'est pas facile, mais l'évolution est nécessaire pour progresser et la structure même du football européen a évolué et changé à travers les années. Mais la voix et la préoccupation des supporters à travers le monde au sujet de la Super League ont été fortes et claires, et notre club doit rester sensible et attentif à l'opinion de ceux qui aiment ce sport merveilleux. Nous continuerons toutefois à nous impliquer activement pour définir un modèle durable pour le monde du football», peut-on lire.