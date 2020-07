Coupe de France, Coronavirus : des dépistages avant la finale

Devant se dérouler vendredi prochain, la finale de la Coupe de France va mettre aux prises le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne (à suivre sur notre live commenté). Un choc au sommet qui va nécessiter un respect du protocole sanitaire. Et celui-ci est assez strict comme l'a révélé Le Parisien. Selon le quotidien français, les joueurs ainsi que les membres du staff technique et médical seront testés 48h avant la finale.

Ce protocole concernera aussi le corps arbitral. Amaury Delerue et ses assistants seront donc testés. Enfin, 24h avant le match, les acteurs de ce match répondront à un questionnaire en 18 points où ils donneront des réponses sur leur état physique. La moindre affirmation positive sera éliminatoire pour ce match.