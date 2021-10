Bundesliga : Gladbach se reprend face à Bochum avec un Pléa buteur

Le Borussia Mönchengladbach confirme après la fessée mise au Bayern Munich cette semaine en Coupe d'Allemagne. Les hommes d'Adi Hütter se sont en effet imposés ce dimanche face à Bochum (2-1), pour le compte de la 10ème journée de Bundesliga. Au Borussia Park, Alassane Pléa a mis les locaux sur de bons rails en ouvrant le score d'un coup de casque sur un centre de Joe Scally (1-0, 12e), inscrivant son 2ème but en championnat. Jonas Hofmann a ensuite fait le break juste avant la pause (2-0, 40e) pour donner un avantage confortable à Gladbach.

La suite après cette publicité

La fin de partie a été assez animée. Les visiteurs ont d'abord réduit l'écart au tableau d'affichage grâce à un joli coup franc botté par Danny Blum (2-1, 86e). Puis Breel Embolo s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu après un cafouillage consécutif à un corner (88e). Le score n'a plus bougé et le Borussia Mönchengladbach se reprend donc après sa défaite à Berlin face au Hertha (0-1) le week-end dernier. Il ne s'agit toutefois que de la 4ème victoire die Fohlen dans cet exercice 21-22 de Bundesliga. Ils remontent à la 10ème place, à 4 points de la 4ème place tout de même. Bochum tombe après 2 victoires consécutives en championnat et rate l'occasion de passer devant son adversaire du jour.