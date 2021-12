Barça : Frenkie de Jong ne manque pas de prétendants !

Joueur phare du FC Barcelone, Frenkie de Jong a été l’une des signatures les plus célébrées du Barça ces dernières années. Pourtant, ses récentes performances sous le maillot barcelonais n'ont clairement pas fait l'unanimité, qui plus est au regard des difficultés collectives que rencontrent les Culés. Dès lors, un départ du Batave est devenu un sujet récurrent du côté de la Catalogne et si Xavi, le nouvel entraîneur des Blaugranas, a récemment rappelé qu'il comptait beaucoup sur son milieu néerlandais, les nouvelles déclarations faites le père du joueur, ce lundi, risquent à coup sûr de redonner du poids aux dernières rumeurs.

Interrogé sur l’avenir de Frenkie de Jong, parfois annoncé au Bayern Munich ou à Manchester United, son père n’a ainsi fermé aucune porte, bien qu’il ne voit pas son fils quitter le Barça pour l'heure : «le temps est horrible dans ces pays. Je sais que le Barça a besoin d’argent et qu’une excellente offre pour Frenkie pourrait aider, mais je ne vois pas cela se produire». Une chose est sûre, le Barcelonais ne manque pas de courtisans et son père a tenu à le rappeler dans des propos relayés par AS : «cependant, les 5 meilleurs clubs européens ont fait appel à lui». Si l'avenir de la pépite néerlandaise semblait scellé, la situation économique du club pourrait bien déboucher sur une issue inattendue...