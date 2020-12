Everton met les barbelés autour de Lucas Digne

Valeur sûre de Premier League depuis son arrivée à l'été 2018, Lucas Digne (28 ans) fait le bonheur d'Everton. Le latéral gauche affiche des statistiques assez impressionnantes en Premier League, avec 78 matches au compteur, 4 réalisations et 15 passes décisives. Sa qualité de centre fait le bonheur des attaquants des Toffees et ses progrès défensifs rassurent Carlo Ancelotti et son staff.

L'Italien s'était d'ailleurs opposé à son départ cet été. «Lucas Digne est un joueur important pour nous, donc il n'y a aucune chance qu'il puisse partir», avait lancé Carletto à l'époque, en conférence de presse. Un message fort que la direction du club semble également avoir entendu. Selon les informations du Times, elle préparerait une prolongation de contrat au Français.

Manchester City fait peur aux Toffees

Pourtant, à première vue, il n'y a pas péril en la demeure. L'international tricolore (35 sélections), qui se remet d'une blessure à la cheville, est encore lié aux pensionnaires de Goodison Park jusqu'en juin 2023. Oui, mais voilà, Everton souhaite d'une part le récompenser, avec une nette augmentation à la clé, et d'autre part, éloigner des courtisans toujours à l'affût.

Le Times nous apprend par exemple que Manchester City et Pep Guardiola apprécient beaucoup son profil, jugé plus fiable que son compatriote Benjamin Mendy (27 ans). Un intérêt loin d'être neuf. Avant l'arrivée de Ben Chilwell (24 ans, ex-Leicester City), Chelsea s'était également manifesté. De quoi pousser, aussi, Everton à agir vite. Une belle surprise sous le sapin pour Lucas Digne.