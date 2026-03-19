La Fédération ivoirienne dément les propos d’Emerse Faé sur Ange-Yoan Bonny !

«Pour Bony Ange-Yoan, il est OK pour rejoindre les Éléphants. Il a un problème dentaire donc nous avons préféré le laisser en club afin d’être apte avec son club, performer et nous retrouver plus tard». Hier, Emerse Faé le sélectionneur de la Côte d’Ivoire révélait avoir eu l’accord de l’attaquant de l’Inter Milan pour rejoindre la sélection, lui qui a été international espoir français à deux reprises. Il semblerait que ça ne soit pas aussi clair que cela avec l’attaquant de l’Inter Milan. La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a publié un communiqué ce jeudi pour clarifier les propos de son sélectionneur.

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«Contrairement à certaines interprétations relayées, le sélectionneur n’a, à aucun moment, affirmé que le joueur avait officiellement opté pour la sélection nationale de Côte d’Ivoire entame le communiqué. Dans son intervention, Emerse Faé, évoquait plutôt un processus de réflexion en cours, propre à de nombreux joueurs binationaux : "Il avait des doutes, comme tout joueur binational. Nous avons échangé avec lui pour lui présenter notre projet, notre vision et notre manière de travailler. Aujourd’hui, ses doutes se sont apaisés, mais la réflexion suit son cours". Ces propos s’inscrivent dans une démarche de dialogue et d’accompagnement, et ne sauraient être interprétés comme l’annonce d’une décision définitive. La Fédération rappelle que toute décision officielle relative à l’engagement international d’Ange Yohan Bonny fera l’objet d’une communication formelle, le moment venu».