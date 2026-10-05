FC Barcelone : 5 gros clubs veulent relancer Jules Koundé

« C’est un choix du coach et c’est aussi une conséquence de la saison dernière. La saison passée était très en dessous de mes standards, c’est un challenge que j’accepte volontiers. C’est à moi de retrouver mes meilleures sensations, quand je suis dans mes meilleures dispositions, je peux occuper cette position ». Dimanche, en conférence de presse, Jules Koundé évoquait sa situation difficile au FC Barcelone.

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Il faut dire que cette saison, l’ancien des Girondins de Bordeaux et de Séville a été relégué dans la hiérarchie, et c’est Eric Garcia qui s’est emparé du poste de latéral droit. Le Français n’a démarré que 2 rencontres (pour 5 participations au total) et se retrouve dans une situation bien compliquée, alors que depuis des mois déjà, les rumeurs vont bon train concernant un départ.

Du beau monde

Comme l’indique Sport ce lundi, l’international tricolore (57 sélections), sous contrat à Barcelone jusqu’en 2030, est très convoité. Cinq clubs le suivent déjà en vue des prochains mercatos, et ce sont tous des cadors de Premier League : Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United ainsi que Manchester City. Même s’il a été déclassé à Barcelone, sa polyvalence et ses qualités défensives restent donc très appréciées sur le marché.

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Le média catalan précise que le club de Liga est à l’écoute des offres, mais il faudrait une proposition alléchante sur le plan financier pour que Deco accepte de le lâcher. Ce qui ne serait a priori pas un problème pour les clubs mentionnés. De son côté, le joueur n’est pas spécialement intéressé par un départ pour le moment, et pense surtout à récupérer sa place dans le onze titulaire d’Hansi Flick. Affaire à suivre, alors que Sport rajoute tout de même que le Barça a déjà coché les noms d’Ivan Fresneda et de Pedro Porro au cas où…