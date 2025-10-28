Menu Rechercher
DFB Pokal

Coupe d’Allemagne : le RB Leipzig et Gladbach qualifiés

Par Maxime Barbaud
1 min.
leipzig @Maxppp
Cottbus 1-4 Leipzig

Suite de ces 16es de finale de Coupe d’Allemagne avec la qualification du RB Leipzig sur la pelouse de Cottbus (4-1). Baumgartner a notamment inscrit un doublé face au pensionnaire de 2e division allemande. Très mal classé en 2. Bundesliga, Bochum a lui réalisé un petit exploit en allant gagner à Augsbourg 1-0.

Global

39
Possession
61
81
Passes réussies
89

Ça passe également pour Gladbach, vainqueur de Karlsruher 3-1 non sans mal. Enfin, Sankt-Pauli a eu besoin d’une interminable séance de tirs au but pour venir à bout de Hoffenheim. Dans ce duel entre clubs de Bundesliga, le premier nommé a éliminé le second (2-2, 8-7 aux t.a.b.) après sa 10e tentative aux 11 mètres.

Les résultats des matchs de 20h45 :

Augsbourg 0 - 1 Bochum : Holtmann (39e)

Borussia Mönchengladbach 3 - 1 Karlsruher : Machino (3e), Elvedi (51e), Tabakovic (89e) ; Schleusener (59e)

Cottbus 1 - 4 RB Leipzig : Engelhardt (86e) ; Bakayoko (13e), Baumgartner (28e, 37e), Banzuzi (59e)

Sankt-Pauli 2 - 2 (8-1 t.a.b.) Hoffenheim : Wahl (1e), Pereira (120e+2) ; Prömel (47e), Kramaric (sp 107e)

