Dortmund-Chelsea vous fait gagner 1320 €

En pleine bourre, le Borussia Dortmund n'a plus perdu depuis le 11 novembre dernier, sur la pelouse du Borussia M'Gladbach (4-2). Le BVB est actuellement troisième de Bundesliga, derrière le leader bavarois et la surprenante équipe de l'Union Berlin. Toujours en lice dans toutes les compétitions, les Jaune et Noir comptent bien faire tomber Chelsea, son adversaire en Ligue des Champions. S'ils ont performé en terminant en tête de leur groupe de LdC, les Blues sont clairement dans une mauvaise passe en Premier League et comptent beaucoup sur cette compétition européenne pour sauver leur saison actuelle, ce mercredi.

Parmi les différents paris proposés par Unibet, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

Ligue des Champions : Chelsea cherche son second souffle

Victoire de Dortmund face à Chelsea (cote à 2,40)

En Ligue des Champions, Chelsea a carburé en terminant à la première place de son groupe, devant l’AC Milan, avec seulement une défaite concédée. Mais depuis le début d’année 2023, rien n’est vraiment serein pour les hommes de Graham Potter, qui pointent à la 9e place de Premier League, avec seulement une victoire sur ses cinq dernières sorties. Le tout, malgré leur recrutement XXL cet hiver, avec les arrivées notables d’Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk et João Felix. Les Jaune et Noir sont donc clairement favori pour cette rencontre. Car depuis sa défaite sur la pelouse de Mönchengladbach, le Borussia Dortmund a enchainé six victoires en autant de matches, toutes compétitions confondues. De quoi clairement laisser penser que Dortmund s’imposera mercredi soir, dans son enceinte, en prenant ce 8e de finale de Ligue des Champions très au sérieux.

Victoire 1-0, 2-0, 3-0 de Dortmund (cote à 3,60)

Avec quarante buts inscrits en Bundesliga, le Borussia Dortmund reste la deuxième meilleure attaque du Championnat d’Allemagne. Au Signal Iduna Park, Dortmund est même la meilleure attaque à domicile, avec 24 buts inscrits en neuf matches disputés. De quoi sérieusement inquiéter Chelsea et Graham Potter, pire attaque du top 10 de Premier League, avec seulement 23 buts inscrits. Pire encore, sur les six derniers matches joués par Chelsea, seulement 3 buts ont été marqués par l’attaque londonienne. Le Borussia Dortmund est donc capable de plier rapidement la rencontre et d’inscrire un, deux ou trois buts. L’attaque jaune et noir se montre très active en ce moment, avec Karim Adeyemi, Julian Brandt, le retour de Sébastien Haller et le maître à jouer Jude Bellingham. Mais aussi avec ses remplaçants jokers Giovanni Reyna et Jamie Bynoe-Gittens.

But de Jude Bellingham face à Chelsea (cote à 6,60)

Et qui d’autre que le maître à jouer du BVB pour mettre à mal la défense des Blues ? Très en forme durant tout le début de la saison et auteur d’une Coupe du monde 2022 réussie sur le plan individuel, Jude Bellingham continue sur sa lancée avec son club. Cette saison, il a déjà inscrit quatre buts en Ligue des Champions, sur les six matches de poules. Pour un total de 11 buts en 34 rencontres depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Courtisé par les grandes écuries européennes, dont le Real Madrid, l’Anglais de 19 ans aura à cœur de réaliser un superbe match face à Chelsea. Il pourrait être judicieux de tenter un pari buteurs sur lui, avec une belle cote de 6,60 à la clé.

